Su yüzden komşusunu hastanelik etti

Gündoğmuş ilçesinin Güneycik Mahallesi'de dün meydana gelen olayda, eşi Bayram Özçelik ile yaşayan 7 çocuğu ve 22 torunu olan Sabure Özçelik, dün bahçesini sulamak için mahalle halkının ortak kullandığı köy çeşmesinin havuzuna geldi. Bahçesini sulamaya başlayan Sabure Özçelik'in yanına bir süre sonra komşusu M.E. ve eşi de geldi. Aralarında suyun kullanımı konusunda tartışma çıkması üzerine M.E. iddiaya göre Sabure Özçelik'e saldırdı.
Elindeki sopayla yaşlı kadının başına vurarak yaralayan M.E., yere düşen Sabure Özçelik'i defalarca tekmeledi. Yaşlı kadının bağırması üzerine olay yerine önce mahallenin imamı ve kadının eşi Bayram Ali Özçelik geldi. İmam ve kadının eşi tarafından olay yerinde ayıltılarak eve götürülen yaşlı kadına ilk müdahale mahalle imamı tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sabure Özçelik, jandarmaya verdiği ifadenin ardından sağlık görevlileri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına 5 dikiş atılan Sabure Özçelik, bugün hastaneden taburcu edilmesinin ardından, eşiyle Manavgat'ta yaşayan kızının yanında kalmaya başladı. M.E.'nin ifadesini alan jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
'KAFAMI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞTI'
M.E. ile aralarında daha önce yolun ortasına bıraktığı eşek nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Sabure Özçelik, Köyde 5-6 ağacımızın olduğu bir bahçemiz var. Orada herkesin bahçesi ve ağaçları var. Dün bahçemi sularken eşiyle geldiler. Eşi, suyu keseceklerini söyledi. Ben de 5 dakikalık işimin olduğunu söyleyince tartıştık. Bu arada nereden geldiğini görmediğim bir anda M.E. kafama odunla vurdu. Yere düştüm, beni tekmelemeye başladı. Kafamı taşla ezmeye çalıştı. Kafama taşı vurunca can havliyle bağırdım, önce mahalle imamı ardından eşim gelmiş. Ben geldiklerini bile bilmiyordum. Kendime geldiğimde eşim yanımdaydı. Beni eve götürdüler. İmam, soğuk suyla başımın kanamasını durdurdu. Sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi dedi. Sabure Özçelik, komşusu M.E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, Cezası neyse çeksin, şikayetçiyim dedi.
Sabure Özçelik'in eşi Bayram Ali Özçelik de bağırmaları duyup olay yerine vardığında eşinin ölü gibi yattığını söyleyerek, Ben oraya vardığımda boylu boyunca yüzü koyun yatıyordu. Yüzünü çevirdiğinde her yeri kan içindeydi. Ben bu arada öfkeyle kendimden geçmişim, M.E.'nin ardından gitmek istedim ama benden önce gelen imam beni engelledi. Eşimi kendine getirip, olay yerinden kaldırıp eve götürdük. İmam başındaki kanamayı durdurdu diye konuştu.
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