Su patlağı kazısında çıkanlar şoke etti!

Erzurum'da su patlağı için yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu.

Olay, Yakutiye İlçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle kazı çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında görevliler insan kemikleri ile karşılaştı.

İstasyon görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, arazide inceleme yaptı. Kazıda ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerle ilgili başlatılan çalışma sürüyor.