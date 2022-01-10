Su ısıtmak için yaptılar, bedeli ağır oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde yaşayan Naile (57) ve Ramazan Kaplan (20) rezistans koydukları su kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.