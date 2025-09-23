Kuraklığın tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Kimi bölgelerde aşırı yağış kimi bölgelerinde ise su azlığı var. Türkiye'de kuzey kesimlerde aşırı yağış, güney kesimlerde ise kuraklık mevcut. Yapılan analizlerde 2040'a kadar ortalama sıcaklık 2 derece, 2070'e kadar ise sıcaklığın ortalama 4 derece artması bekleniyor. Bunun en fazla hissedileceği kesim Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri. Aşırı şekilde bu bölgelerde daha fazla hissedilecektir" dedi.