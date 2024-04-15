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        Haberler Gündem Güncel Su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

        Su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

        Sivas'ta oyun oynadığı sırada, su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki Nazlı Koç boğularak can verdi. Çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:46
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        2 yaşındaki Nazlı'nın kahreden ölümü
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        Sivas merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyünde yaşayan Kadir ve Gamze Koç çiftinin kızları Nazlı Koç, oyun oynadığı sırada evin önündeki yalağa düştü.

        Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, Nazlı’yı yalağın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çocuk, ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #çocuk
        #ölüm
        #boğulma
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