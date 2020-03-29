Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasına geçildi mi? Türkiye'de şu an saat kaç? soruları Mart ayının son haftasonunda soruluyor. Her sene Ekim ayının son haftasonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geri alınırdı. Mart ayının son Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece de 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilirdi. Ancak 3 senedir Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak adına kış saati uygulamasına geçilmiyor ve yaz saati uygulaması devam ediyor. Yani Ekim'de kış saati uygulamasına geçilmediği için şimdi de saatlerde bir değişiklik yaşanmayacak. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke ise bu gece saatlerini 1 saat ileri aldı. Bu yüzden şu an saat kaç karmaşası yaşandı. Peki Türkiye'de şu an saat kaç?

TÜRKİYE'DE SAAT ŞU AN KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasının ardından bugün yaz saati uygulamasına geçildi. Ancak Türkiye için saatlerde bir değişiklik yaşanmadı. Saatinizi kontrol etmek için Habertürk'ün canlı yayınından saatinizi doğrulayabilirsiniz.

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YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.