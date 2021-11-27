"Onun yazdığı yoruma cevaben 'Artık senin de dikili bir fidanın var.' diyerek paylaştım. Çok mutlu oldu, video da çok ilgi gördü. Onun ardından birçok arkadaşımız ismen fidan dikmemi istedi. Yarım saatte 400 mesaj gelince çok şaşırdım. Mesajların içinden bir anneninki beni çok duygulandırdı, 12 yaşında Fatma isminde kızını kanserden kaybetmiş. 'Kızım bari orada bir fidanda yaşam bulsun.' demiş. Onun için de bir fidan diktim. Azerbaycan-Ermenistan savaşında ilk şehit olan Azerbaycanlı askerimiz için bir fidan diktim.