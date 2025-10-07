Habertürk
        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda" | Dış Haberler

        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunurken, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:51
        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda"
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

        Putin, 2025 yılında neredeyse 5 bin kilometrekare alanı ele geçirdiklerini bildirirken, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in Rusya içlerini vurarak sivilleri hedef aldığını ifade ederken "Ancak bu onlara yardımcı olmayacak." dedi.

        Ukrayna'nın tüm cephe hattı boyunca geri çekildiğini söyleyen Putin, Rus savunma sanayiinin gerekli olan tüm ihtiyaçları karşıladığını ifade etti.

        "RUS ORDUSU İLERLİYOR"

        Rusya Devlet Başkanı, geçtiğimiz günlerde de savaş sahasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.

        Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Putin, Pokrovsk'a girdiklerini belirtirken, Kupyansk'ın ise üçte ikisini ellerinde tuttuklarını dile getirmişti.

        Putin, Ukraynalılara ordudan kaçma çağrısında bulunurken "Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur." demişti.

        Putin ayrıca "Ukrayna liderliğinin müzakere masasına gelmesini umuyorum." şeklinde konuşmuştu.

        Rus Genelkurmay Başkanı, Putin’e cephedeki durum ile ilgili rapor verdi

        Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, toplantıda Putin’e cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

        Gerasimov, Rus askeri birliklerin neredeyse her yöne ilerleyerek operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

        Ukrayna’nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik şeridi oluşturma görevini sürdüklerini dile getiren Gerasimov, Kupyansk’ın güney bölgelerinde Ukrayna’nın saldırılarını bastırdıklarını, Krasnoliman yönünde ise başarılı şekilde ilerlediklerini bildirdi.

        Gerasimov, Rus birliklerinin Ukrayna’nın direnişine rağmen Donetsk bölgesinde Seversk ve Konstantinovka şehirlerine yöneldiğini ve en yoğun çatışmaların Krasnoarmeysk ve Dnipropetrovsk bölgesi yönlerinde yaşandığını aktardı.

        Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinin derinliklerine ilerlediklerini kaydeden Gerasimov, 1 Eylül’den bu yana bu bölgede 200 kilometrekareden fazla yerin Rus ordusu kontrolüne geçtiğini ifade etti.

