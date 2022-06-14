Stoltenberg ve Andersson’ın kayık gezisi gündem oldu

Stoltenberg ve Andersson’ın kayık gezisi gündem oldu

HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi’nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi'nin yanındaki Harpsundssjön Gölü'nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg'in çektiği görüldü.

Stoltenberg ile Andersson'ın kayık gezisinden görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Andersson, Stoltenberg ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığını, çözüm için Finlandiya ile çalıştıklarını söyledi.

Andersson, "NATO'ya ve üye ülkelere sunacak çok şeyimiz var. İsveç ve Finlandiya, Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkelerine güvenlik katkısında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesiyle ilgili ifade ettiği endişeler hakkında iki ülke ile de yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayarak, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

*Görüntüler İHA tarafından servis edilmiştir