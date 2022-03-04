Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dokuzuncu gününde devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etme niyeti mevcuttu. Bu savaş Putin'in savaşıdır" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları sonrası konuşan Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Daha kötüsünü göreceğiz, biz de bunun bedelini ödeteceğiz. Çok daha fazla insan sonuçlarına maruz kalacak. Kremlin'in hırslı eylemleri herkesi etkilemektedir.

Bakanların hem fikir olduğu bir diğer konu ise geleceğin belirsiz olduğu. Bu krizden dersler çıkarmalı ülkelerimizi güvende tutmak için NATO'ya ve stratejik danışmaya ihtiyaç vardır. Putin bir şeyi yanlış hesapladı, biz hiç olmadığı kadar güçlü ve yakınız. AB Dışişleri Bakanları ile olası senaryoları ele aldık."

SORU CEVAP

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır desteğini sürdürmekte. Farklı ortaklarımızla farklı adımlar attık ve şu an geniş çapta bir görüş birliği söz konusu: Daha faza şey yapılmalı ve özellikle savunma ve güvenlik birimlerini desteklemekte hem fikiriz. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz. Biz NATO uçaklarını ve askerlerini Ukrayna hava sahasında ya da toprağında görmemeliyiz.

"PUTIN ŞART ÖNE SÜRMEKSİZİN GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Nükleer tesisin etrafına yapılan bu pervasız saldırılar tehlikelidir, bu durumu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı, Putin şart öne sürmeksizin askerlerini geri çekmelidir. Putin'in bir çözüm bulabilmek için diplomatik yolu seçmesi gerekiyor. İvedilikle bir insani koridor kararı alınması gerekiyor. Bu ilk adım olacaktır. Bu bağlamda da ortaya koyan bütün çabaları memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isterim.

Zelenskiy'nin cesareti ve liderliği sayesinden Ukrayna halkı inanılmaz bir direniş gösteriyor. Ukrayna ordusunun 2014'teki durumuna ve şimdiye bakınca durum çok daha iyi, daha iyi eğitimli haldeler ve bu sayede de başarılı geri püskürtmeyi elde edebiliyorlar.

"UKRAYNA HALKININ CESUR DURUŞU DESTANSI"

Ukrayna halkının cesur bir şekilde Putin'in güçlerine karşı durması gerçekten destansı, biz Ukrayna'yı desteğe devam edeceğiz. Bugün NATO Dışişleri Bakanları toplandı. Her imkanda Ukrayna'ya desteklemeyi sürdürdüğümüzü ve müttefiklerimizin de farklı kanallardan desteğini sürdüğünü aktarıyoruz. Ancak çatışmanın bir parçası olamayız. NATO doğrudan bir çatışmanın parçası olmamalıdır. Bu çok daha fazla sorun ve zayiatı birlikte getirebilir. Elbette ki daha ağır yaptırımlar uygulayabiliriz. Rusya'yı politik çözümlere çağırabiliriz. Bizim ana sorumluluğumuz 30 müttefik ülkemizdeki 1 milyon kişiyi korumaktır. Nato mukabele gücünün devreye girdiğini biliyorsunuz. Pozisyonumuz budur.

"PUTIN İLE KISA BİR SÜRE ÖNCE KONUŞTUM"

Putin'le kısa bir süre önce konuşma fırsatımız oldu. Arkasından da beyanlarımızı yayınladık. Bununla ilgili bilgiler de sizde zaten mevcut.

"NATO'NUN VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK HER ZAMAN KONUŞULUR"

NATO'nun önce acil durum yanıt güçleri olur, bir de uzun vadeli odaklanır. Acil durumlarda varlığımızı son derece güçlendirdik. Şimdi söylediğimiz gibi jetlerimiz alarm durumunda, binlerce askerimiz de Amerika, Almanya ve diğer uyruklu askerlerimiz de Romanya, Estonya, Polonya'da hazır. Şimdi bu acil durum. Elbette acil duruma göre ne adımlar atılması gerekiyorsa attık. Gerekiyorsa fazlasını da yaparız. Bugünkü toplantıda bunları konuştuk. Topraklarımızı neler etkileyebilir? Özellikle doğu kanadında. Mevcut durumda Doğu kanadı, Balkan ülkeleri, Romanya, Baltık ülkeleri, güneydoğuda varlığımız mevcut. Varlığımızın yoğunlaşması gerektiğini daima tartışırız. Daha fazla kapasite, hava savunma imkanları sayesinde kapasitenin yoğunlaştırılması NATO'nun varlığını güçlendirmek gibi detaylar her zaman konuşulur.

Bugün mevcut durumumuz, savunma tarafındaki durumumuz elbette ele alındı. 16 Mart'ta savunma bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Gerekirse farklı kararlar da alınacaktır. Buna biraz vaktimiz var. Uzun vadeye de odaklanma imkanımız olacak. Gerekirse pozisyonumuzu, varlığımızı arttıracağız.

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR"

NATO'nun işgal edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Farklı çeşitte bombaların kullanıldığını gördük ve mesela parça tesirli ya da farklı bombaların kullanıldığını gördük. Daima bilgi almayı, durumu yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu alanda ilgili mercilerde soruşturmalar başlatılacak. Başkan Putin'in sorumlu tutulmasını istiyoruz. Burada olan şey uluslararası hukukun ve pek çok şeyin ihlalidir. Dolayısıyla soruşturmalar yapılacak, duruma göre adımlar atılacaktır. NATO müttefikleri farklı şekilde askeri destekler sunabilir. Bunların detaylarına inmeyeceğim. Pek çok koldan destek devam etmektedir. Mesela tanksavar imkanlar, füzeler çeşit çeşit ve değişik mühimmat ki, yine detaylara girmeyeceğim. Bunlar zaten desteklenen şeyler.

"DESTEĞİMİZİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Farklı ülkeler farklı riskler barındırabilirler. Rusya'nın mesela gücünü kullanarak onların gözünü korkutmaya çalıştığını görüyoruz. Onların kendi iç politik meselelerine karışmaya çalıştığını görüyoruz. Gürcistan zaten tarihte Rusya tarafından işgal edilmişti. Şimdi Moldova'nın belirli kısımlarında da Rus askerleri var, hükümetin onayı olmadan. Bir de Bosna Hersek'e baktığımızda kırılgan bir durum, istikrarsız bir durum gözlemliyoruz. Bunlar bazı alevlenmeleri ve ciddi sorunları gündeme getirecek potansiyeller. Rusya'nın işgali öncesi bu ülkeler bu sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Ancak riskin şu an arttığını görüyoruz, bundan dolayı desteğimizi artırmak zorundayız. Bütün Rus tehditlerine karşı dikkatimizi vermek durumundayız.

NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah yardımı yapmaktadır 2014'den bu yana. NATO müttefikleri binlerce Ukraynalı askerin eğitimini üstlenmişti. Şu anda o askerlerin sahada olduğunu hatırlatmak isterim. Bir yandan Ukrayna'nın silahlı gücünün cesaretini, bunun ağırlığını, önemini unutmayalım. Bunlar da emin olun modern sistemler kadar değerli.

"RUSYA, EGEMEN BİR ULUSU AVRUPA'DA YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Biz Rusya'ya ulaşmaya çalıştık. Biz zaten uyarılarımızı yapmıştık. İstihbaratımız şu an olanları görmüştü. NATO müttfikleri de bunun bilincindeydi, yapılanlar takip ediliyordu. Ancak biz bir noktada yapıcı diyalog çağrısında bulunmaya başladık Putin'e. Başkan Putin bu politik çözümü bulmak istemedi. Bunun yerine askeri güç kullanarak işgal gerçekleştirmek istedi. Biz her zaman politik çözümden yanayız. Rusya orantısız bir güçle bağımsız ve egemen bir ulusu Avrupa'da yok etmeye çalışıyor. ABD ve Rusya kısa süre önce belli başlı anlaşmalar yaptı nükleer başlıklarla ilgili olarak. Biz de silah kontrolüne elbette inanıyoruz. Bunun kontrolünün güçlenmesini düşünüyoruz ki, Rusya öldürmeye, savaş yaratmaya, tahribat yapmaya daha fazla güç ve imkan bulmasın. Bunun yerine politik yollara artık başvuralım.

Biz her zaman ortaklarımızı, risk altında olan ortaklarımızı destekliyoruz. Bazı zamanlarda pragmatik çözümlere de ihtiyaç duyulur. Mesela şu noktada Ukrayna'yı son derece güçlü bir şekilde destekliyoruz. Kiev'de güçlü ve durmaksızın çalışan bir ofisimiz var. Farklı kapasitelerimiz de mevcut. Bir kurum olarak NATO Ukrayna'ya zaten önemli yardımlar gerçekleştirmekteydi ve hala gerçekleştiriyor.