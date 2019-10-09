Galatasaray'ın Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino’nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedildi. Tuttosport’taki haberde Nzonzi’nin Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya’ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi. Torino’nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı kaydedildi.

OPSİYONU VAR!

Nzonzi için Galatasaray sezon sonunda Roma’ya 500 bin euro daha öderse, 1 yıl daha oyuncuyu kiralama hakkına sahip. İtalyanlara göre ise; futbolcunun kararı her şeyi belirleyecek. Fransız yıldız, ayrılmak istediğini yönetime iletirse, Roma, Galatasaray ve Torino kulüpleri arasında üçlü bir zirve yapılacak. Öte yandan Galatasaray 30 Haziran’a kadar 16 milyon euro veya önümüzdeki sezonda 13 milyon euro öderse, Nzonzi’nin bonservisini alma hakkına sahip.

Bu arada Fransız futbolcu, Süper Lig’in ilk 7 haftasında 3. bölgeye en fazla isabetli top yollayan (72) orta saha oyuncusu oldu!