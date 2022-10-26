Steven Gerrard kimdir?

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yollarını ayırmasından sonra siyah-beyazlıların gündeminde yeni teknik direktörün kim olacağı soruları yer almaya başladı. Bu kapsamda Steven Gerrard'ın adı Beşiktaş ile anılır oldu. İşte ünlü teknik direktörün hayatı ve biyografisi...

STEVEN GERRARD KİMDİR?

30 Mayıs 1980'de İngiltere'nin Liverpool vilayetine bağlı Whiston ilçesinde doğan Steven Gerrard, orta saha pozisyonunda oynuyordu. Ünlü isim şu an kariyerini teknik direktör olarak devam ettiriyor. Küçük yaşlardan beri futbol oynayan ünlü isim, 9 yaşındayken Liverpool'un altyapısına transfer olmuştur. 2015'e kadar Anfield Road'da kalan Gerrard, takımında sayısız başarılara imza atmıştır. Ünlü isim 2017 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır.