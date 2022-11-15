İHA

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satışa sunuldu. İHA'nın haberine göre Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien's Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmaya çıktı. 60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs'un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı.

ALICININ İSMİ AÇIKLANMADI Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu paylaşıldı. Bunun yanında terliklerin, 70'li ve 80'li yıllarda Jobs'un gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu belirtildi.

PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ Steve Jobs, 2011 yılında Apple'daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. * Haberin görselleri AP (Associated Press) ve İHA tarafından servis edilmiştir.