Steve Harwell hayatını kaybetti
ABD'li grup 'Smash Mouth'un baş vokalisti olan Steve Harwell, karaciğer yetmezliği nedeniyle 56 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu
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1999'da çıkardıkları 'All Star' şarkısıyla tanınan popüler alternatif rock grubu 'Smash Mouth'un üyelerinden Steve Harwell'dan acı haber geldi. Harwell'ın 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
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Grubun kurucu üyelerinden olan Steve Harwell, ABD'nin Idaho eyaletindeki evinde karaciğer yetmezliği sonucu vefat etti. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu.
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Ayrıca bir süre bakımevinde kalan Steve Harwell'ın sadece hafta sonlarında evinde vakit geçirdiği öğrenildi.
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Birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Steve Harwell, alkol bağımlılığının sonucunda karaciğerinde problemler yaşamıştı.
Fotoğraflar: Depo Photos