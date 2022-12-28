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Haberler Dünyadan Stephen Greif hayatını kaybetti! 'The Crown'un oyuncusuydu - Magazin haberleri

Stephen Greif hayatını kaybetti

'The Crown' ve 'Blake's 7'deki rolleriyle tanınan 78 yaşındaki ünlü aktör Stephen Greif, yaşamını yitirdi

Giriş: 28.12.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Stephen Greif hayatını kaybetti! 'The Crown'un oyuncusuydu - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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'The Crown' adlı dizinin dördüncü sezonunda 'Meclis Sözcüsü Sir Bernard Weatherill' karakterine hayat veren İngiliz aktör Stephen Greif'ten acı haber geldi. Greif'in 78 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan oyuncunun temsilcileri yaptıkları açıklamada, "Stephen Greif’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Onu çok özleyeceğiz, düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte…" ifadelerini kullandı.

Kült bilim kurgu draması 'Blake’s 7'de de rol alan ünlü aktörün diğer önemli yapımları arasında 'Coronation Street', 'EastEnders', 'Waking The Dead” ve 'Doctor Who' gibi uzun soluklu diziler yer alıyor.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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