Hayatını kaybetti

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'The Crown' adlı dizinin dördüncü sezonunda 'Meclis Sözcüsü Sir Bernard Weatherill' karakterine hayat veren İngiliz aktör Stephen Greif'ten acı haber geldi. Greif'in 78 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ" Ölüm nedeni henüz açıklanmayan oyuncunun temsilcileri yaptıkları açıklamada, "Stephen Greif’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Onu çok özleyeceğiz, düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte…" ifadelerini kullandı.

Kült bilim kurgu draması 'Blake’s 7'de de rol alan ünlü aktörün diğer önemli yapımları arasında 'Coronation Street', 'EastEnders', 'Waking The Dead” ve 'Doctor Who' gibi uzun soluklu diziler yer alıyor. Fotoğraflar: Instagram, Avalon

