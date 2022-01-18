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Stephanie Seymour oğlu Harry Brant'i 1. ölüm yıl dönümünde andı

Stephanie Seymour oğlu Harry'yi 1. ölüm yıl dönümünde andı

90'lı yıllara damga vuran eski süper modellerden Stephanie Seymour, geçen sene 17 Ocak'ta, kaybettiği oğlu Harry Brant'i, ölümünün ilk yıl dönümünde andı. Duygusal bir yazı kaleme alan Seymour, "Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim." ifadelerini kullandı

18.01.2022 - 14:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin ünlü modellerinden olan Stephanie Seymour, geçen yıl eşi Peter Brant'in üç çocuğunun ortancası olan Harry Brant'in (sağ alt) acısıyla sarsılmıştı.

  • Aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya giren ve tedavi altına alınan Brant, yapılan bütün müdahalelere rağmen 17 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

  • Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Stephanie Seymour, Harry'yi vefatının 1. yıl dönümünde andı.

  • Seymour, kendisi gibi moda dünyasına adım atan ve model olarak tanınmaya başlayan oğlunun fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

  • "BİR DAHA FARK ETTİM Kİ ARTIK SANA MESAJ YAZAMAM"

    Stephanie Seymour, 24 yaşında hayata veda eden oğlunun ardından neler hissettiğini de Donna Ashworth'ten yaptığı alıntıyla ifade etti:

    Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim. Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam. En az yirmi kez senin parlak gülüşünü gördüm. Ve sonra hatırladım ki bütün bunlar benim zihnimde.

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