"BİR DAHA FARK ETTİM Kİ ARTIK SANA MESAJ YAZAMAM"

Stephanie Seymour, 24 yaşında hayata veda eden oğlunun ardından neler hissettiğini de Donna Ashworth'ten yaptığı alıntıyla ifade etti:

Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim. Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam. En az yirmi kez senin parlak gülüşünü gördüm. Ve sonra hatırladım ki bütün bunlar benim zihnimde.