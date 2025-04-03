Stanimir Stoilov: Müthiş bir galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti değerlendirdi.

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"MÜTHİŞ BİR GALİBİYET"

Stoilov, "Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDE DAHA YOL VAR"

Yarı finali değerlendiren Bulgar teknik adam, "Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." sözlerini sarf etti.