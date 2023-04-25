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Haberler Kripto Para Standard Chartered'dan Bitcoin için iddialı tahmin! Bitcoin yükselecek mi?

Standard Chartered'dan Bitcoin için iddialı tahmin

Standard Chartered analistleri Bitcoin'in 2024 sonuna kadar 100.000 dolar seviyesine yükselebileceğini belirtti

Giriş: 25.04.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Standard Chartered'dan Bitcoin için iddialı tahmin! Bitcoin yükselecek mi?
HABERTURK.COM

İngiliz Standard Chartered bugün itibarıyla 27.390 dolardan işlem gören Bitcoin'in 2024 sonuna kadar 100.000 doları görebileceğini belirtti.

Banka tarafından yayımlanan bilgi notunda Silicon Valley Bank ve diğer orta büyüklükteki ABD bankalarının çöküşünün Bitcoin'in merkeziyetsiz, güvenilir ve nadir dijital varlık iddiasını güçlendirdiği belirtildi.

Bankanın Bitcoin'e ilişkin yaptığı fiyat analizinde şu ifadeler yer aldı:

"Kripto kışının sona ermesiyle Bitcoin'in potansiyel olarak 2024 sonunda 100.000 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyoruz. Geleneksel bankacılık sektöründeki mevcut stres Bitcoin'in yüksek performans göstermesine elverişli bir ortam sunuyor."

BU YIL YÜZDE 64 YÜKSELDİ

Bitcoin 14-19 Nisan arasında 30.000 dolar civarında bir seyir izlemesinin ardından bu tarihten sonra yönünü aşağı çevirdi. Dün akşam saatlerinde 27.070 dolara kadar geriledi. Son gerilemeye rağmen dünyanın en büyük kripto parası dolar bazında 2023 genelinde yüzde 64 yükseldi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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