19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm yurtta vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı. Spor kulüpleri de stadyumlarında İstiklal Marşı'nı çalarak kutlamalara eşlik etti.