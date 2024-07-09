Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber! Kararını verdi...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bir süredir Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfeden siyah-beyazlılara tecrübeli oyuncudan cevap geldi. İşte detaylar...
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş ilk olarak Paulista ardından ise Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı.
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Bir süredir adı Siyah-Beyazlılar ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımını seçtiği iddia edildi.
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Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi yıldız futbolcu tarafından reddedildi.
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Yıldız futbolcunun siyah beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.
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Haberde 36 yaşındaki futbolcunun Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.
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Angel Di Maria'nın memleketi Arjantin'e dönme isteğinin olduğu vurgulanırken taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı ifade edildi.
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Di Maria 2007 yılında Rosario Central'den Benfica'ya 8 milyon Euro'ya transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini yaşamıştı.
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Geride bıraktığımız sezon Benfica ile 50 resmi maçta süre bulan Angel Di Maria, 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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