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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!

        Bursa'da, Gemlik Kadınlar Plajında, kapanış saati nedeniyle kendilerini uyaran görevli Özlem Ö.'yü çıkan tartışmada darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:57
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        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
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        Bursa'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Gemlik ilçesindeki Hasanağa Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren plajda görevli Özlem Ö., kapanış saati konusunda uyarıda bulundu.

        3 KIZ KARDEŞ KADINI DARP ETTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, uyarıları dikkate almayan S.S.T. (29), H.E. (24) ve E.K. (33) isimli kardeşler, yüzmeye devam etti. Özlem Ö., kadınları bir kez daha uyarmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kardeş, Özlem Ö.'yü darp etti.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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        "HAKARET EDİP, ABLAMLA BANA SALDIRDI"

        Gözaltına alınan 3 kız kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Plaj görevlisini darp etmediklerini, olayda asıl kendisinin darp edildiğini belirten S.S.T. şunları söyledi:

        “Saat 17.30 civarı denizde fotoğraf çekiniyorduk, kadın ‘Kalkın, gidin, saat 18.00’da kapanıyor’ dedi. Biz toparlanırken, başımızda bekleyip, ‘Bunlar nasıl insan, nasıl mahluk’ diye hakaret etti. Biz saat 17.45’te kapıdaydık, ben ‘Bir belediye çalışanına bu tavırlar ve bu üslup yakışmıyor’ dedim. ‘İstediğin yere şikayet et beni’ dedi. Ablam da ‘Ben buraya tekrar geleceğim ve saat 18.00’a kadar denizde kalacağım, sen de beni beklemek zorundasın’ dedi.

        Kadın ablamın üstüne yürüdü, ben de engel olmak isteyince benim saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı. Oradaki diğer insanlar da araya girip, beni kadının elinden kurtarmaya çalıştı. Kadın o sırada çevredekiler bizi ayırmaya çalışırken zarar gördü. Ben ve ablam kadını darp etmedik. O kadın beni darp etti.”

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        #GEMLİK
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