St. Johnstone Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmek isteyen sarı kırmızlı ekibimiz, 3. ön eleme turu rövanş maçında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İşte merakla beklenen St. Jhonstone Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..



ST. JOHSNTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone Galatasaray maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 21:00'de çalacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.