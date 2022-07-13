Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka Devlet Başkanı ülkeyi terk etti, ülkede OHAL ilan edildi! Sri Lanka'da ne oluyor? - Dünyadan Haberler

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Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ülke genelinde OHAL ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Batı Eyaleti'nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

Başbakan Wickremesinghe'nin güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

DEVLET BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Sri Lanka'da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivler'e gitti. Rajapaksa'nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor. Sri Lanka medyası, Rajapaksa'nın bu hafta içinde Meclis Başkanı'na istifa mektubunu ileteceğini duyurdu. Öte yandan Rajapaksa geçen hafta, 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa'nı'n ülkeyi terk etmesine Hindistan'ın yardım ettiği iddia edildi. Hindistan'ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, "Yüksek Komisyon, Hindistan'ın Rajapaksa'nın Sri Lanka'yı terk etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor" denildi.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.