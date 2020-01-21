21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sri Lanka Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın iç savaşta kaybolan ve hala bulunamayan on binlerce kişi için ölüm belgesi hazırlanması yönündeki kararını, geçen hafta BM koordinatörü ile yaptığı toplantıda dile getirdiği bildirildi.
Açıklamada, kayıp kişiler için "Büyük bölümü, Tamil Kaplanları isyancıları tarafından götürüldü veya zorla silah altına alındı. Kayıpların aileleri buna şahitlik ediyor. Öte yandan onlara ne olduğunu bilmiyorlar ve kayıp olduklarını iddia ediyorlar." ifadesi kullanıldı.
Sri Lanka'da aileler, 2009 yılında sona eren iç savaş sırasında kaybolan çoğu etnik Tamil yakınlarının bulunması talebiyle yıllardır gösteriler düzenliyordu.
İç savaş boyunca çok sayıda kişinin, Tamil Kaplanları'nın yanı sıra paramilisler ve güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu ifade ediliyordu.
SRİ LANKA'DAKİ İÇ SAVAÇ
Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.
Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.
Sri Lanka, senelerdir, uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.
Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.
Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.
Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.
Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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