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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ankara'daki diplomatik temasları kapsamında Reisi ile beraber, Türkiye-İran İş Forumu'nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Reisi ile bu toplantıya iştirak etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin başında Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz.

Kandan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarları emellerine inşallah ulaşamayacaklardır. Türkiye ile İran arasında ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığım bu forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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"Potansiyelimizi çeşitli sebepler yüzünden kullanamadık"

Bu etkinliğin tertiplenmesine öncülük eden, katkı veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye ve İran yaklaşık 170 milyonu aşan nüfusa, muazzam kaynaklara sahip iki komşu ve kardeş ülkedir. Köklü, çok boyutlu ilişkilerimiz mevcuttur. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi potansiyelin olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar çeşitli sebeplerle bu potansiyelden istifade edemedik.

Sayın Reisi ile gerçekleştirdiğimiz ikili ve heyetlerarası görüşmelerde işbirliğini geliştirme irademizi teyit ettik. Bölgemizde güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınmasında bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin önemi vazgeçilmezdir. İki büyük bölgesel güç olan Türkiye ve İran refah, kalkınma ve istikrar için aralarındaki iktisadi işbirliğini mutlaka ilerletmelidir.

"Yaptırımlar ticari ilişkilerimizi bozmaz"

Geçmişte İran'la ortaya koyduğumuz 30 milyar dolarlık hedefe ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. İkili ticaretimiz son yıllarda gerilemelere sahne olmaktadır. Bunun temel nedeni İran'a yaptırımlar ve salgın olmuştur. Esasen Türkiye olarak buradaki ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları tasvip etmediğimiz bu tür baskı araçlarına başvurulmasının amaca hizmet etmediğini her zaman dile getirdik. Komşumuz İran'la yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağımız.

En temel ihtiyaçlardan birisi tercihli ticaret anlaşmasının kapsam dışı bırakılan 67 ürünümüzün dahil tam olarak uygulanması ve bilahare içeriğinin daha da genişletilmesidir. Karma Ekonomik Komisyonu'nun müteakip toplantısında tüm konuların kapsamlı olarak ele alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

"Yeni sınır kapıları açabiliriz"

İki komşu ülke olarak İran'la ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgelerindeki faaliyetlere ve buralardaki altyapıya özel önem atfediyoruz. Gürbulak kapısında modernizasyon çalışmaları tamamlanınca Gürbulak yüksek kapasiteyle hizmet verecektir. İran'la yeni sınır kapıları açılması da gündemimizdedir.

Türk müteahhitlik sektörünün başarıları tüm dünya tarafından bilinmektir. Müteahhitlik firmalarımız İran'da 4.6 milyar dolarlık, 56 proje üstlendi. Birçok batılı firma yaptırımlar nedeniyle İran'dan kaçarken tüm zorluklara rağmen 200 firmamız İran'da kalmayı tercih etmiştir.

Firmalarımızı kazan kazan anlayışı çerçevesinde İran'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. İkili ticaretimizin gelişmesi bakımından taşımacıları mağdur eden akaryakıt fiyat farklılıklarını karşılıklı olarak kaldırma önerimizi burada tekrarlamak istiyorum. İran'daki frekans kısıtlamalarının kaldırılması talepleri ticari temasların artmasını sağlayacaktır.

Tahran, Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz. İranlı kardeşlerimizin en fazla tercih ettiği turizm destinasyonunun Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Bu toplantıya iş insanlarımızın ilgisinin, Türk müteşebbislerinin İran'a yatırım yapmakta ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini düşünüyorum.

"İran lideri de Türk firmalara verdiği desteği sürdürecektir"

Siyasetçiler olarak vazifemiz iş dünyasına yardımcı olmak, sizlerin önünü açmaktır. Karşılıklı ticaretimizi artırmaya yönelik girişimleri sürdürmeliyiz. Atacağınız her adımın samimiyetle arkasında olacağımızın bilinmesini isterim. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Reisi'nin Türk yatırımcılara verdiği desteğin artırarak sürdüreceğini inanıyorum.

Bugünkü iş forumumuzu Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında katliamların gölgesinde gerçekleştiriyoruz. İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları 26 bin insan şehit edildi. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek vahşetin kurbanı oldu. On yıllardır dünyaya insan hakları ve demokrasi dersleri verenlerin gerçek yüzlerini hep birlikte gördük. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu meselede onurlu, kararlı ve vicdanlı duruş sergiledik.

Her alanda tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. 26 bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmak üzere bölgeye sevk ettik. 380 hasta ve yaralı 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz.

Uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Katliamların durması, kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. 17 uçak ve 5 gemi dolusu insani yardım malzemesini El-Ariş'e gönderdik.

Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbad olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır. İsrail'in işgal politikaları karşısında canlarıyla topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimize yüce Allah'tan yardım niyaz ediyorum. Türkiye İran İş Forumu'nun hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."