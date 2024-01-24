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        Haberler Dünya Son dakika: Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu

        Son dakika haberi Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu

        Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanmasını içeren bir mektup gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:57
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        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
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        ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kongre üyelerine bir mektup yazarak Türkiye'ye 20 milyar dolarlık Lockheed Martin F-16 uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması çağrısında bulundu.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD'den de F-16 sürecine ilişkin adım atıldı.

        1 yılı aşkın süredir Türkiye ve ABD arasında devam eden F-16 satın alımı görüşmeleri Biden yönetimi satışa destek vereceğini belirtse de Kongre engeline takılırken, İsveç'in Türkiye'den onay sürecinin fiili olarak olumlu sonuçlanmasıyla Biden yönetimi Kongre üyelerine mektup yazarak 20 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşmayı onaylamalarını istedi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin mektup adımından birkaç saat önce Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediklerini ancak Kongre'nin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ettiklerini açıklamıştı.

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