Netflix'in Eylül ayında yayına aldığı yeni dizilerden biri olan Squid Game kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game dizisinin senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan yeni dizi Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME OYUNCULARI KİM?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Oh Yeong-su Oh Il-nam

Anupam Tripathi, Abdul Ali

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları “Kalamar” ve “Oyun”dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

SQUID GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Squid Game 2. Sezon bölümlerinin geleceği sinyallari verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor.

SQUID GAME ANA KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.