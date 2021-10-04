Netflix'in Eylül ayında yayına aldığı yeni dizilerden biri olan Squid Game kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game dizisinin senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan yeni dizi Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME OYUNCULARI KİM?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Oh Yeong-su Oh Il-nam

Anupam Tripathi, Abdul Ali

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları “Kalamar” ve “Oyun”dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.