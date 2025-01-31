SQUID GAME 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti.

Dizinin hayranlarını sevindiren haber geldi. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu.

Dizinin birinci ve ikinci sezonları arasında üç yıllık bir bekleme süresi olmuştu. Ancak üçüncü sezonun gelişi bu sefer daha hızlı olacak.