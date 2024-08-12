Squid Game 2. Sezon tarihi belli oldu! Netflix dizisi Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?
Netfix dizisi Squid Game'in ilk sezonu 2021 yılında izleyiciyle buluştu. İlk 28 günde 1,65 milyar izlenmeye ulaşan yapım, platformun en popüler dizisi oldu. 2022 yılında 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan altısını kazandı. Uzun süredir merakla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Böylece ''Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…
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İlk sezonuyla oldukça konuşulan Netflix dizisi Squid Game’den hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve bir anda listelerin başında yer alan Squid Game 2. sezonu ile dönüyor. Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan diziden daha detaylı ikinci fragman paylaşıldı. Yapımın yeni sezonunda Seong Gi-Hun’un intikam arayışı ve oyuna tekrardan katılışı işlenecek. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Squid Game 2.sezon tarihi ve yeni sezona dair merak edilenler...
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SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!
Netflix’in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.
Yeni sezonda Seong Gi-Hun’un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.
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''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''
“Asıl oyun şimdi başlıyor.” sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.
Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix’te izleyicilerle buluşacak.
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3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI
Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.
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Dizinin yapımcısı Hwang Dong-Hyuk, yaptığı paylaşımda “Seong Gi-hun, 1. sezonun sonunda intikam yemini ettikten sonra geri dönüyor ve tekrar oyuna katılıyor. Front Man de bu sefer kolay bir rakip değil gibi görünüyor. İki dünyanın şiddetli çatışması, 3. sezonla birlikte devam edecek.” diyerek 2. sezon hakkında ipuçları vermişti.
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İkinci sezonda Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Yim Si-wan, Kang Ha-neul ve Park Gyu-young gibi yeni oyuncular da yer alacak.
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