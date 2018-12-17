Sports Boys Warnes: 2 - Wilstermann: 1

Bolivya Premier Lig Clausura Sports Boys Warnes - Wilstermann maçına sahne oldu.Sports Boys Warnes maça şu 11'le başladı: Maximiliano Pereira, Julio Cesar Perez Peredo, Luciano Nahuel Ursino Pegolo, Oscar Leandro Ribera, Jordy Candia, Gabriel Soliz Carrasco, Franz Gonzales Mejia, Edvaldo Rojas, Martin Prost, Yony Javier Angulo Viveros, L. ClarosWilstermann mücadeleye şu 11'le başladı: Alex Arancibia, Alex Silva, Ronny Montero, Cristian Chavez, Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Pablo Laredo, Oscar Vaca, Carlos Melgar, Lucas Gaucho, Gabriel RiosDakikalar 5'i gösterirken Martin Prost, ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. 41. dakikada Cristian Chavez konuk takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Wilstermann oyuncuları Alex Silva, Pablo Laredo sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 85. dakikada Sports Boys Warnes oyuncusu Sergio Favian Villamil maçı 2-1 yapan golü attı.İkinci yarıda Sports Boys Warnes oyuncusu Yony Javier Angulo Viveros sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Wilstermann takımında Fernando Saucedo oyundan çıkarken Yerco Vallejos mücadeleye dahil oldu Maçın 2. yarısında Sports Boys Warnes takımında Luciano Nahuel Ursino Pegolo ve Edvaldo Rojas oyundan çıkarken Luciano Nieto ve Sergio Favian Villamil mücadeleye dahil oldu, Wilstermann takımında ise Lucas Gaucho ve Pablo Laredo çıktı, Michael Castellon ve Marcos De Lima girdi. Maçı Sports Boys Warnes 2-1 kazandı.510 kodlu maçta İddaa'da Sports Boys Warnes galibiyetine bahis oynayanlar 1.80 oranını kazandı.Sports Boys Warnes son 5 maçta 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.