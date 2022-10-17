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Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi

17.10.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • "PEREIRA INADI VAR"

    FIRAT AYDINUS: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın inadını da görüyorduk. Valerien Ismael'de mi bu var acaba? Beşiktaş taraftarının isyanı bugüne dair değil. Beşiktaş taraftarı, 2 ay sonrasını görüyor. Doğrudur yanlıştır bunu tartışmıyorum ama dediğim gibi isyan bugüne dair değil.

     

  • "BEŞİKTAŞ NE OYNUYOR?"

    TÜMER METİN: Bazı maçlar oyunun sallanabilir ve o haftayı öyle kapatabilirsin ama yerleşik bir oyunun, oturmuş bir oyunun varsa bu geçerli olur. Şimdi 10. haftadayız ama hala Beşiktaş tarif edilebilir bir şey oynamıyor. Önder Karaveli ile ne oynadığını tarif edebiliyorum. Sergen Yalçın'da da aynı şekilde edebiliyordum. Valerien Ismael'de sadece bireysel perfomanslar üzerinden ne oynadığını görebiliyorum.

  • "KARİDES, İSTAKOZ, YENGEÇ; YEMEK KAPUSKA"

    NİHAT KAHVECİ: Bu kadroda karides var, istakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğunda oynardım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor. Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor.

  • SKORA GÖRE TEMPO AYARLAYAMIYOR"

    RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş'a bakıyorsun skora göre temposunu ayarlayamıyor. İlk dakikalarda çok iyi oynayan takım bir anda düşüyor. Fiziksel olabilir mi diyorsun ama ben Valerien Ismael'in iyi bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Fizik anlamda sorun yok. Taktiksel sıkıntı var. 1903 Beşiktaş bu stoperlerle şampiyon olamaz.

  • "ISMAEL, BU HÜCUMCULARI İYİ KULLANMALI"

    REHA KAPSAL: Hazır olmayan Ghezzal ve Nkoudou yerine farklı tercihler olabilirdi. Oyunu merkezden kurgulayan 4-3-1-2 gibi, kenarlar iş yapmadığında ve sakatlıktan çıktığında böyle bir diziliş tercihi olup oyunun omurgasından merkez hücumlarıyla oynamayı düşünmesi gerekirdi. 67 dakika beklemeyip daha önce bu formasyona dönebilirdi. Trabzon'u geri ittiği bölümlerde son vuruş becerisi, final paslarındaki eksikliği ve hücumda çoğalamama sorunu yaşadılar. İsmael, sahaya sürdüğü ilk 11, dizilişler, oyuncu değişiklikleri konusunda derinlemesine düşünmeli. Elde hücum adına çok farklı becerileri olan oyuncu çeşitliliği var. Bunu da iyi kullanmalı çünkü 'kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar' ise Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki anahtarını da Valerien İsmael'in performansı belirleyecektir. (FOTOMAÇ)

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