Barış Alper'in girişiyle Galatasaray hücumda öyle bir baskı kurdu ki 15 dakika içinde iki gol atarken sayısız da pozisyonlar üretti. Neredeyse Galatasaray bir dakikaya iki pozisyon sığdırdı. Alper mükemmel bir oyuncu. Hızlı, çabuk, tek pası hatasız oynadı. Boey ile de çok iyi anlaştı. Özellikle Boey hücuma çıktığında top rakibe geçince hemen onun yerine geçip savunma görevini yaptı. Alper'in koşu stili, pozisyon bilgisi, topla yaptığı dripling göz kamaştırdı.