Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Spor yazarlarından Galatasaray - Randers maçı yorumları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Spor yazarları, Galatasaray - Randers maçını yorumladı

27.08.2021 - 10:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • LEVENT TÜZEMEN

    Fatih Terim, ilk yarıda çok top kaptıran, boş koşan, çalışıyormuş gibi görünmesine rağmen etkisiz oynayan Kerem'i çıkarıp Barış Alper'i oyuna aldı ve hücumun sağına monte etti. Bu hamle Galatasaray'ın bütün yüzündeki kırışıklıkları giderdi.

  • Barış Alper'in girişiyle Galatasaray hücumda öyle bir baskı kurdu ki 15 dakika içinde iki gol atarken sayısız da pozisyonlar üretti. Neredeyse Galatasaray bir dakikaya iki pozisyon sığdırdı. Alper mükemmel bir oyuncu. Hızlı, çabuk, tek pası hatasız oynadı. Boey ile de çok iyi anlaştı. Özellikle Boey hücuma çıktığında top rakibe geçince hemen onun yerine geçip savunma görevini yaptı. Alper'in koşu stili, pozisyon bilgisi, topla yaptığı dripling göz kamaştırdı.

     

  • Terim rekabeti sever, formayı adaletli dağıtır. İzlediğim Alper özel performanslarıyla ilk 11'de olmalıdır. Galatasaray'ın orta sahasını tüm sezon Taylan-Berkan ikilisi taşıyamaz. Galatasaray, mutlaka Gedson Fernandes tipi bir oyuncu almalıdır. Cicaldau-Morutan ikilisi takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ı daha farklı bir gözle izleyeceğimizi düşünüyorum. İki Rumen'in teknik becerisi ve şut atma yetenekleri ön plana çıkacak gibi görünüyor.

     

  • OSMAN ŞENHER

    Galatasaray’ın dün gece Randers karşısında ilk yarı oynadığı futbolu baştan sona eleştirebiliriz. Üstüne basa basa söylüyorum Fatih Terim’in oynatmak istediği futbol kesinlikle bu değil. Defans hata yaptı. Orta sahada Taylan ile Berkan gerçek performanslarını sahaya koyamadılar. Kerem çok tutuktu. İlk yarı Van Aaanholt oyuna hiç girmedi ve sonuçta savunmanın da hatasından ilk yarı 1-0 mağlup bitirildi. İkinci yarıysa çok farklı, saygı duyulacak oyun oynayan bir Galatasaray vardı sahada.

  • Gününde olmayan Kerem’i dışarı alarak onun yerine Barış Alper Yılmaz’ı sokan Terim, sarı-kırmızılıların temposunu, hücum gücünü tamamen ateşledi. Barış Alper müthiş hırslı bir futbolcu. Randers’ın sol tarafını resmen çökertti ve takımının galibiyet golünün atılmasını sağladı.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.