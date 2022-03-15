AHMET ÇAKAR: "Maçın en kritik anı son dakika. Bunun adı operasyondur. Larin, ceza alanı içinde Galatasaraylı defans oyuncusu tarafından çekiliyor. Forması uzuyor, çok net bir penaltı. Hadi hakem görmedi diyelim, VAR'da Türkiye'nin çok ciddi soru işaretli bir hakemi var; Yaşar Kemal Uğurlu... Uğurlu mu değil mi bilmem ama bana göre soru işareti. Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak?"