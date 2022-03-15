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Son dakika: Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

Beşiktaş, derbide Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda, Önder Karaveli eleştirilerin hedefi olurken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

15.03.2022 - 09:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • KEMAL BELGİN: "Kadrolar elime geldiğinde bir de baktım ki Beşiktaş'ın yerli malı hocası G.Saray'daki yabancı meslektaşına bir hediye sunmuştu. Neredeyse hücumsuz bir takım olduğu kadar orta alanı da hayli yetersiz görünüyordu."

     

  • KEMAL BELGİN: "Önder Hoca, Kenan ve Güven yanlışlarından Larin ve Batshuayi değişiklikleriyle içeride umudu yükseltme yoluna dönmüştü. Dönüşte de Atiba çıkıp yerine Josef de Souza giriyordu. Ama Teixeira hâlâ oyunda duruyordu."

  • ALİ GÜLTİKEN: "Ligin ilk yarısındaki derbide Beşiktaş kazanan taraftı. Bu maçta golleri atana baktığımızda Larin'i görüyoruz. Goller dışında sahada Josef'i ve Batshuayi'yi de görüyoruz. Dün akşamki maça çıkarken bu üç oyuncu kulübedeydi. Bunun bedeli de Beşiktaş adına çok ağır oldu."

  • ALİ GÜLTİKEN: "Yanlış tercihlerle yapılan başlangıçların telafisi dün akşam gördüğümüz gibi her zaman mümkün olmuyor. Rıdvan'ın golü de mücadelesi de Josef'in, Batshuayi'nin ve Larin'in oyuna sonradan girmeleri de skoru istenilen noktaya getirmeye yetmedi. Beşiktaş kendi etti, kendi buldu diyebiliriz."

  • REHA KAPSAL: "Beşiktaş, Önder Karaveli geldiğinden beri bazı maçları bireysel oyuncuların kalitesi ve günlük performanslarıyla kazandı. Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı."

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