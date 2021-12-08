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Son dakika: Spor yazarlarından Dortmund - Beşiktaş maçı yorumu

Spor yazarlarından Dortmund - Beşiktaş maçı yorumu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını yorumladı

08.12.2021 - 09:50 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL

    Şampiyonlar Ligi macerasında Sergen Yalçın’ın ne temel planını ne de maçlara özel oyunlarını herhangi bir olumlu sonuç doğurdu. Maalesef üç rakip için de çözmesi kolay maçlar oldu. Asıl kötü olan bu. Umarım bu hocaya önümüzdeki dönem için yapılması gerekenler konusunda bir uyanış imkanı sağlar. Çünkü maalesef bu çok eski bir futbol. Hiç işlemiyor.

  • ALİ ECE

    Maçın 38. dakikasında Dortmund’un 10, Beşiktaş’ın ise maalesef sıfır gol girişimi vardı. Sahaya çıkan Beşiktaş 11’i hangi kriter ve hedefe göre belirlendi, üstüne saatlerce düşünsek yine beyhude. Beşiktaş form grafiği, puan tablosu nasıl olursa olsun herhangi bir maça hedefsiz çıkamaz. 

  • Şampiyonlar Ligi grubunu 0 puanla bitirmek ile 1 puanla bitirmek arasında moral motivasyon açısından 1 puandan daha büyük bir fark var. Lakin bunu ne teknik direktör Sergen Yalçın ne de Beşiktaş’ta görev alan herhangi birisi farkında bile değil gibi. 

     

  • CEM DİZDAR

    Sorunları tespit edilemediği için kaynağa inerek çözüm üretilemeyen Beşiktaş’ın ligdeki durumunu anlamayı kolaylaştıran bir ilk devre izledik! Beşiktaş, bir futbol maçında olan biteni anlamamıza yardım edecek tüm istatistiklerde sıfır çekmişti. Karşı kaleyi öyle ya da böyle görecek bir düzen tutturamadığı gibi kalesini koruyacak bir organizasyonu da yoktu. Sadece çırpınış!

  • Tüm takım savunmadayken yenilen üçüncü gol maçı anlatan Melih Gümüşbıçak’ın "halı saha" benzetmesinden daha dramatikti. Beşiktaş çalışmadığı bir derste sözlüye kaldırılmış öğrenci gibi çaresiz, mecalsiz ve şaşkındı. "Sıfır!"larla başladığı maçı "sıfıra yakın"larla tamamladı. 

     

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