Spor yazarları Kaysersipor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"UÇAKLAR TAHTAYI GEÇEMEDİ"

Erman Toroğlu/Sabah: "Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı bir takım vardı. Uçaklar, tahtayı geçemedi. Kimse kusura bakmasın bu kadar transferden sonra "Yedek kulübesi de neredeyse bir takım" diyorsan, bu takımın daha farklı futbol oynaması gerekirdi. Galatasaray oynuyor gözüktü, o kadar.

Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı? Futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle, kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan, çileği değil ayvayı yersin!"