Spor yazarları Kaysersipor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları ise Galatasaray'ın Kaysersipor karşısındaki oyununu değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Spor yazarları, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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"TORREIRA ÇOK ARANIYOR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Bu sezon Tottenham mesela sola Zaha, sağa Zaniolo’yu, en öne de Icardi’yi takviye etseydi, İngiliz kamuoyunda 'iyi transfer dönemi geçirdiler' diye yorumlanabilirdi.
Galatasaray’ın Kerem Demirbay’lı-Zaha’lı-Icardi’li son yarım saatte biraz daha etkili olduğunu ve birkaç kez gole yaklaştıklarını söyleyebiliriz ama bence sarı kırmızıların en önemli eksikliği atak sürekliliği. Geçen sezonki şampiyon kadronun atak sürekliliğinin en önemli sırrı, tamamlanamayan ataklar sonrası karşı preste Torreira’nın olağanüstü katkısıydı. Galatasaray şu an geri kazanma departmanında Torreira’nın aklını-dinamizmini arıyor bence."
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"UÇAKLAR TAHTAYI GEÇEMEDİ"
Erman Toroğlu/Sabah: "Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı bir takım vardı. Uçaklar, tahtayı geçemedi. Kimse kusura bakmasın bu kadar transferden sonra "Yedek kulübesi de neredeyse bir takım" diyorsan, bu takımın daha farklı futbol oynaması gerekirdi. Galatasaray oynuyor gözüktü, o kadar.
Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı? Futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle, kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan, çileği değil ayvayı yersin!"
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"HAKEM MELER ÇOK İYİYDİ"
Ahmet Çakar/Sabah: "Bu takıma bir an önce Torreira'nın dönmesi lazım. Geçen yıl kaybedilen topların çok kısa sürede kazanılmasında onun çok ciddi payı vardı. Sonuçta ilk maçın günahı olmaz derler, biz de öyle diyelim. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Tahtaları kapalı ama dün gece iyi mücadele ettiler ve Galatasaray'dan daha fazla ciddi pozisyon buldular. Hakem Halil Umut Meler verdiği her kararda haklıydı. Klasına yakışan, mükemmel bir maç yönetti."
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"OKAN BURUK AÇIKLASIN"
Levent Tüzemen/Sabah: "Lucas Torreira dönmediği sürece Galatasaray'ın oyun ritmi asla yerine oturmaz. Lucas kulübedeyse bana göre oynayacak demektir. Eğer oynamıyorsa Okan Buruk bir açıklama yapmalıdır. Çünkü Torreira, savunmayı rahatlattığı gibi hücum hattının çok fazla geriye gelmeden baskılı oynamasını sağlıyor. Torreira'sız Galatasaray kaptansız uçağa benziyor. Ayrıca Okan Buruk bir kez daha Kayseri sendromunu yaşadı."
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"TRABZONSPOR MAÇI DA ZOR GEÇECEK"
Osman Şenher/Milliyet: "Eminim bugün Okan Hoca’ya herkes sallayacak, ‘Neden bu yıldızlar Kayseri maçında 3-4 gol atmadı’ diyecekler. O yıldızların şu an için hazır olmadıklarını düşünmeden bunu söyleyecekler. Bu sıkıntı birkaç hafta devam edecek. Önümüzdeki haftadaki Trabzonspor maçı da kolay geçmeyecek.
Karalar bağlamaya gerek yok. Avrupa maçları daha önemli. Bu karşılaşmanın telafisi var ama Avrupa’nın telafisi yok. Çok kısa sürede Okan Hoca’nın elinde bu takım yine oynadığı futbolla herkese keyif verir."
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"ÜRETKENLİĞİ YOK ETTİ"
Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray baştan sona iyi oynamadığı maçta lige 2 puan kayıpla başladı. Dün gece sahada hırslı mücadeleci ve disiplinli bir Kayserispor vardı.
Bana göre Okan Buruk'un çok fazla takıma alışmamış oyuncu değişiklikleriyle son bölümdeki üretkenliği yok etti."
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"ENERJİSİ DÜŞÜKTÜ"
Ersun Yanal: "Forvet ve kanat oyuncuları çok önemli. Takımın temposunu kanat oyuncuları kazandırır. Sacha Boey'in de enerjisi çok düşüktü. Galatasaray'ın takım olarak enerjisi düşüktü. Kanat oyuncuları baskı yapamıyorsa, rakibi çıkarken zorlamalı ve hata yaptırmalısınız. Bu baskıyı yapamayınca, Galatasaray her seferinde kısa sürse bile geriye koşmak durumunda kaldı. Oyun soğudu ve Galatasaray yoruldu. Alan çok büyük, alanı küçültmek gerekiyor. Rakibi zayıf yakalamak gerekiyor."
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"BU SEZON 50 MAÇ OLACAK"
Rıdvan Dilmen: "Okan Buruk kredisi çok yüksek bir teknik adam. Akhisar'da kupa almış, Başakşehir'de Galatasaray'da şampiyon olmuş. Geçen sezon 20 kişilik acayip bir kadrosu yoktu. 7-8 tane iyi oyuncusu vardı. Rotasyon yapmadan oynayacağını biliyorduk geçen sezon Galatasaray'ın haftaya oynayacağı takımı. Şuanda daha farklı olacak çünkü rotasyonları daha fazla yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu sezon 30 değil, 40 değil en az 50 maçları olacak. Okan hocanın yönetmek zorunda olduğu 18-19 oyuncu var. Bence yönetir. Burada camiasına, taraftarına yöneticisine ihtiyacı var destek anlamında."
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