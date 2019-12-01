"G.Saray - Beşiktaş - Trabzonspor ve Başakşehir kalecisi bir penaltı kurtaracak ve akabindeki atakta golü bulup öne geçecekler ama hakemler (VAR ve sahadaki hakem) bu golü iptal edip penaltıyı tekrarlatacak öyle mi? Burada kimse kusura bakmasın, F.Bahçe yönetimi vur başına al lokmasını durumuna düşmüştür. Suat Aslanboğa'yı Bülent Yıldırım'a uygulanan kuvvet bu hakeme uygulanabilecek mi? Tabi ki hayır. Çünkü Alp-Sarvan-Çimen troykasının istediği bu zaten. Bu kadar ısrarla F.Bahçe'ye yönelik yapılan negatif bakış açısı bundan sonra Nihat Özdemir'i bağlar. Nihat Özdemir'e ve onun MHK'sına rağmen şampiyon falan da olamazsın. Ali Koç "Yavuz Yüz" transferi yapmadan hiç bir transfer yapmasın"