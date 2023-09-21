Spor yazarları Galatasaray-Kopenhag maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2 dakikada attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Galatasaray ile Kopenhag'ın 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Rams Park'ta oynanan mücadelede temsilcimiz 86. dakikada 2-0 geride girdi. 86. dakikada Sacha Boey'in, 88. dakikada ise Tete'nin mükemmel golleri Galatasaray'a 1 puanı getirdi. Spor yazarları ise Galatasaray-Kopenhag maçını değerlendirdi.
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"30 YILDIR İLK KEZ GÖRÜLDÜ"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Sanırım 30 yıldır ilk kez Galatasaray’la bir İskandinav ligi şampiyonu (ve lideri) arasında bir devrede bu kadar fazla kalite farkı vardı. Icardi ve arkadaşları, İstanbul’da ilk 30 dakikadaki beş net pozisyonu değerlendiremediler, çok erken 2-0 ya da 3-0 olabilecek bir maçın hikayesi, cömertçe harcanan fırsatlar nedeniyle terse döndü."
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"SEVİNDİRİCİ GERİ DÖNÜŞ"
"Maçta ilk yarıda oyun Galatasaray’dan, skor Kopenhag’tan yanaydı ama ikinci yarı ile birlikte oyun da Kopenhag’a geçti. Hem dönen topları aldılar hem de pas trafiğini iyi yaptılar. Yorgunluk belirtileri gösteren Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech, çok etkisiz kaldılar. Okan Buruk da müdahale etmekte geç kalınca Kopenhag harika bir organizasyon sonucunda Diogo ile ikinci golü buldu. Maçın son bölümünde Okan Buruk’un biraz da risk alarak yaptığı Tete, Oliviera, Barış Alper, Zaha ve Torrera’yı stopere atarak aldığı Ndombele hamleleri, Kopenhag eksik de kalınca oyunu rakip kaleye yakın oynamamızı sağladı. İlk yarım saat atılamayan kolay pozisyonlardan sonra 86’da Boey, 88’de Tete zor pozisyonlarda enfes gollerle beraberliği getirdiler. Maç öncesi üzüleceğimiz beraberlik bana göre geri dönüşle son bölümde geldiği için sevindirici oldu. Özellikle Boey, Abdülkerim ve Torreira maçın Galatasaray adına öne çıkanları oldular."
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"GALATASARAY İYİ YOLDA"
Osman Şenher/Milliyet: "Kopenhag çok iyi mücadele eden ve üst seviyede fiziği olan bir takım. Grupta her türlü sonuca imza atacak güçleri var. Böyle bir takım karşısında iki gol atıp, birçok da pozisyon yakalayabiliyorsa Galatasaray demek ki iyi yolda. Ben bundan sonraki maçlarda Okan Buruk ve öğrencilerinin deplasmanlarda da kazanabileceğini düşünüyorum. Dün bölüm bölüm de olsa bize bunu gösterdi. Sonuçta ilk maçında puanla başlamak, galibiyeti hak etmesine rağmen sarı-kırmızılılar için moral oldu."
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"OKAN HOCA DUYGUSALLIKTAN KURTULMALI"
Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaray 2-0'dan dönüp beraberliği yakalayarak Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Eğer kaybetseydi, ağır bir travma yaşardı. Okan Buruk'a Galatasaray yönetimi gerçekten kaliteli ve pahalı transferler yaptı ve rekabeti yönetmesini istedi. Okan hoca duygusallıktan kurtulmalı. Şampiyonlar Ligi'nin havasının ayrı olduğunu unutmamalı. Birilerini oynatırım, diğerlerini oynatmam 'Alınırlar' diye düşünmemeli. Değişim kararlarını erken vermeli, hatta oyuna erken müdahale etmeli."
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"ZIYECH'İN OYNAMASI HATAYDI"
Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray, taraftarının büyük desteği ile kendi sahasında alışılmış önde agresif baskıyla maça başladı. Tempo da çok yüksekti. Aslında Kopenhag defans bloğunu çizgi halinde öne çıkararak arkada geniş alan bırakıyordu. Ayrıca prese karşı kalesinden riskli paslarla oyunu başlatması Galatasaray'a üretkenlik için çok elverişli bir ortam yarattı. Öyle ki İcardi tipi bir santrfor, çizgi defansın arkasına koşular yaparak pozisyonlar buldu, bu da alışılmış bir durum değildi. İlk 25 dakika rekor sayıda gol kaçtı. Tabii bu arada futbolun bilinen kuralı vardır 'Atamayana atarlar' diye. 35. dakikaya kadar karşı kaleye gidemeyen Kopenhag gol buldu. Okan Buruk'a eleştirim ise fizik olarak hazır olmayan Ziyech'e ilk 11'de şans verip sahada tutmasıydı."
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"İLK YARI HARİKA GALATASARAY"
Ahmet Çakar/Sabah: "İlk yarıdaki oyuna baktığımızda harika bir Galatasaray vardı. Kerem'in, Icardi'nin, Mertens'in kaçırdığı goller daha maçı ilk 20-25 dakikada ikiye, üçe getirebilirdi. Bu yarıda Kopenhag bir kere geldi, Abdülkerim adamını kaçırdı, Angelino kademeyi kaybetti. Torreira da adamına vurdurunca rakip öne geçti. Aslında ilk yarının skoru 2-1, 3-1 Galatasaray lehine olması gerekirken, böyle maçlarda çok avantajlı bir skor olan 1-0'la devreye gitti. Şu an Galatasaraylılar karmaşık duygular içindedirler. Rahatlıkla yenebilecekleri rakibe puan verdiler. Ama diğer taraftan bitmiş bir maçtan bir puan almasını bildiler."
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"ASLAN GEÇ UYANDI"
"Muslera gerektiği gibi topu uzaklaştırmadı. Elyououssi 3-5 Galatasaraylı arasından soğukkanlılıkla golü yaptı 0-1. Bu vaziyet aradaki deneyimsel farktı! Yavaş yavaş hazırlanacak, kaynaşacak ve kısmet olursa iş yapacaklar. Bu daha başlangıç dimi? Bu arada Diego tam bir kekliği düz ovada avlarlar golü attı 0-2 Sonra? Aslanlar uyandı! İlk dakikadan itibaren mükemmel oynayan Boey ikinci devre sallananları attığı müthiş golle uyandırdı 1-2. Pençeler sağlı sollu gelip rakibi salladı. Tete attı. ilk yarı İcardi vuruşunu kurtaran ve takımına can katan Grabara çaresiz kaldı 2-2. Dün gecenin 0-2’den dönüşü enseyi karartmama gereğinin işareti, Galatasaray Şampiyonlar Ligi iklimine alıştıkça daha iyi sonuçlar yaşanacağının belgesidir. İnanınız."
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