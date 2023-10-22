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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki derbi zaferini değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki derbi zaferini değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Spor yazarları Galatasaray'ın Beşiktaş zaferini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:41
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        • 1

          Spor yazarları, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

        • 2

          "ÇOK BÜYÜK KARAKTER"

          Uğur Meleke/Hürriyet: "Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız şu sıralarda dünkü derbinin başındaki koreografi, bir gururlu Atatürk Türkiye’si evladı olarak beni olağanüstü mutlu etti. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birine, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederiz bu vesileyle. İcardi, Amartey’ye büyük üstünlük kurdu, bu eşleşmeden hem skor, hem de personel avantajı çıkardı Arjantinli süperstar... Mert’in atıldığı pozisyonda yüz santrforun 90’ı kendini yere atardı. Yine yüz santrforun 90’ı el itirazıyla pozisyondan kopardı. İcardi düşmedi ve kopmadı. Sadece büyük bir futbolcu değil, büyük de karakter gerçekten."

        • 3

          "DESTEK ELİ FALAN DEĞİL"

          Ahmet Çakar/Sabah: "Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi. Genel olarak baktığımızda kritik pozisyonun çok fazla olduğu bir derbide Halil Umut Meler, çok başarılıydı. Belki bir-iki faul hatası, biriki sarı kart hatası yoruma açık olabilir ama genel anlamda baktığımızda başarılıydı.

        • 4

          "G.SARAY'IN AKLINI BAŞINA GETİRDİ"

          Levent Tüzemen/Sabah: Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı futbolcular, buna ister rakibi küçümsemek, ister "Nasılsa kazanırız" duygusuna kapılmak deyin, gereksiz yere vites düşürdü. Final paslarında ciddi hatalar yaptılar, hücuma çıkarken inanılmaz top kayıpları yaşadılar. Galatasaray; temposuz, etkisiz oynarken ve maç bitti gibi davranırken Chamberlain cezayı kesti. Golün başlangıcında Angelino'nun rakibini engellememesi çok büyük hataydı. Amir'in hediyesi ile kazanılan penaltıyı İcardi gol yaparken Galatasaray'ın aklını başına getirdi."

        • 5

          "TEK TARAFLI BİR GÖSTERİ"

          Attila Gökçe/Milliyet: "Bu maça “derbi” demek fazlaydı.. Abartmış olabilirdik. Bizim bildiğimiz derbi, oyunun öncesinde, esnasında ve sonrasında tarafların birbirine meydan okuduğu, tempolu, etkili ve bol pozisyonlu bir müsabaka olmalıydı. Hayır, tek taraflı bir gösteriye tanık olduk. Bütün hamleler Galatasaray’dan geldi."

        • 6

          "ICARDI MADEN BULMUŞTU""

          Engin Verel: "Icardi Beşiktaş savunmasında AmartEY ve CollEY diye iki maden bulmuştu ve işleyip duruyordu. İkisinin de soyadının 'EY' ile bitmesi ilginç bir tesadüftü belki ama Icardi'nın yakaladığı fıratlar "EY Beşiktaş senin bu stoperlerle işin zor" mesajı veriyordu."

        • 7

          "İNFAZ MEMURU, AFFETMİYOR"

          Osman Şenher/Milliyet:"Anladığım kadarıyla milli ara sarı-kırmızılı futbolculara yaramamış. Sahaya bakıyorsun, orta saha yeteri kadar top tutamıyor, Zaha ve Tete iyi orta yapamıyordu. Kerem ise üst üste oynadığı maçların yorgunu. Okan hocanın elinde çok geniş bir kadro var. Üç gün sonra da çok önemli bir Bayern Münih maçı oynayacak. Neden oyuncu değişiklikleri için bu kadar bekledi, anlayamadım. Evet Icardi, öyle veya böyle Allah onu dünyaya gol atsın diye getirmiş. İnfaz memuru gibi, affetmiyor. Dün son vuruşlarda biraz şansı yerinde olsa veya gününde olsaydı gol sayısını kendi adına çok artırırdı. Evet iyi vuruşlar yaptı ama o toplar rakipten döndü ya da kaleye isabet ettiremedi. Ne olursa olsun, biri penaltıdan olmak üzere dün gece iki gol attı, bir de rakibin kalecisini zorlayıp kırmızı kart görmesini sağladı."

        • 8

          "OKAN BURUK DİKKAT ETMELİ"

          Serkan Korkmaz/ Fotomaç: "Bayern maçı öncesi, benim açımdan hayli şaşırtıcıydı. Okan Hoca, Bayern karşısında sahaya -muhtemelen- bol sürprizli bir takım sürecek. İki takımın da bol bol bireysel hatalara imza attığı derbide hakem Meler de çok kötü bir performans sergiledi. Türkiye'nin bir numaralı hakemi o kadar çok hatalı karar verdi, o kadar çok eyyam yaptı ki, iki kulübün yöneticileri de dilediği komplo teorisini ortaya koyabilir. Galatasaray'a bakınca Okan Buruk hocanın takkeyi önüne koyup radikal birkaç hamle yapmasını kaçınılmaz"

        • 9

          "SALI VE ÖTESİ"

          Mehmet Ayan / Habertürk: Okan Buruk ve G.Saray tarafına gelince. Kalite, süreç, performans ve atmosfer olarak kazanacakları çok öngörülebilirdi. Herkes vazifesini ekstralara kaçamadan yaptı. ICARDI yine tüm G.Saray’lıların aşkı oldu. Yalnız... 11’e 11 daha güçlü bir oyun varken 11’e 10 Beşiktaş’a tüm egemenliği sağlayamamayı… Topu ileride nakış gibi işleyecek iki oyuncuyu (TETE-ZAHA) tam da Beşiktaş’ın savunma yaparak yorulacağı dakikalarda aynı anda oyundan çıkarmayı… Benim pek kıt aklım kesmedi… Salı gecesi için hiç iyi işaretler almadım Seyrantepe’den..

        • 10

          "KIRMIZI KART SONUCU BELİRLEDİ"

          İbrahim Yıldız / Habertürk: Karşılaşmaya damga vuran 30. dakikada gösterilen kırmızı kart oldu. Icardi’nin savunma arasından sıyrıldığı topu karşılamak isteyen Mert Günok, ceza sahası dışında topa müdahale etmek istedi. Top eline çarptı. Icardi’nin önüne düştü. Golcü oyuncunun vuruşu sonuçsuz kaldı. VAR’ın uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, hareketi kırmızı kartla cezalandırdı. Mert, eliyle topla oynadı mı, yoksa top ele mi çarptı tartışması doğal olarak yapıldı.

        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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