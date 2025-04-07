Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları maçın ardından yorumlarda bulundu. İşte yazarların yorumları...
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"ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"
ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe son Galatasaray maçının 11’inden tam 7 farklı oyuncudan kurulu bir kadro ile Trabzonspor maçına başladı... Fenerbahçe’de o kadar zengin, o kadar geniş bir kadro var ki, giren çıkan, oynayan ya da oynamayan fark etmiyor... Kalite düşmüyor... İşte Talisca... “Niye alındı, ne işi var, Arap çöllerinden adam mı alınır” eleştirileri zirve yapmışken, niçin alındığını ortaya koydu… Fenerbahçe’de Dzeko’da, En-Nesyri’de, Tadiç’te olmayan ‘vuruş kalitesi’ ile Trabzonspor maçını aldı, Fenerbahçe’yi taşıdı. Fenerbahçe çok ama çok önemli bir maç aldı... Kaybetse ortalık “İstifa” diye inleyecek ve kongre tartışmaları yapılacaktı... Şimdi yeniden yeşeren şampiyonluk umudu konuşuluyor... 3 puandan çok ama çok daha fazlası bu." (Nefes)
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"MAÇIN BAŞKAHRAMANI TALISCA OLDU"
ALİ GÜLTİKEN: "Talisca sahalara geri döndü' dersek yanlış dememiş oluruz. Oyunu tamamen değiştirdi. Attığı 3 gol Fenerbahçe'yi tekrardan şampiyonluk yarışının içinde farklı bir noktaya taşıdı. Devre arası transferler her zaman zordur. Talisca'nın beklenen performansa ulaşması zaman alsa da geçmişte Türkiye'de bıraktığı tadı yeniden Fenerbahçe'de göstermesi muazzam bir galibiyet olarak geri döndü. Lig şampiyonluğu hedefi dışında bu sezon elinde farklı bir şeyi kalmayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında 'Bu konunun ciddiyetinin farkındayım' diyerek harika bir 45 dakika ortaya koydu. Fenerbahçe'nin kadro derinliği muazzam. Oyunu değiştirecek çok oyuncusu var. Diğer oyuncuların da hakkını vererek dün akşamın başkahramanı Talisca oldu." (Sabah)
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"MOURINHO RİSK ALMAK DURUMUNDA HİSSETTİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Mourinho artık doğal olarak kendini daha da risk almak durumunda hissetti ve Talisca'yı da sahaya sürdü. Takımın en büyük şansı devrenin hemen başlarında Mustafa'nın neden olduğu gereksiz penaltıydı. Skora denge geldikten kısa süre sonra Fenerbahçe öne geçince büyük bir moral depoladılar, ondan sonra da sahada şov vardı! Önce Maximin beklenen gerçek asistini yaptı, sonra da Talisca'nın hattrick'i mükemmel bir golle geldi. Sonuçta Fenerbahçe bu zor virajı dönmüş oldu." (Sabah)
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"BU ÇAKMA MOURINHO MU?"
ERMAN TOROĞLU: "Mourinho bir takım çıkardı, sanki 'Galatasaray maçında hata bende değil bu futbolcularda' der gibi. Ama ilk yarıda hatanın futbolculardan olmadığını anladı. Sonra fabrika ayarlarına geri döndü. İstanbul'da üç büyüklerle oynuyorsanız ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattıysanız hangi takım olursanız olun ikinci yarı ilk 15 dakikayı gol yemeden bitirmelisiniz. Talisca'nın girmesi işin rengini değiştirdi. Talisca çok kaliteli ve çok değişik bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir. Defans oyuncuları karşılarında Talisca gibi bir oyuncuyu istemezler. Çünkü adam geçiyor, şut atıyor, verkaç yapıyor, alan değiştiriyor. Adamda çok şey var. Fenerbahçe çok zor bir virajı ikinci 45 dakikada kolay döndü. Yalnız Mourinho'nun çıkardığı kadro ve bazı değişiklikler maalesef hala tartışılıyor. 'Bu çakma Mourinho mu?' diyenler bile var. Hem de Galatasaraylılar tarafından değil Fenerbahçeliler tarafından. Daha lig bitmedi çakma mı değil mi göreceğiz." (Sözcü)
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"BUNUN SORGULANMASI GEREKİYOR"
İSKENDER GÜNEN: "İkinci yarıda anlamsız, hiçbir gereği yokken ya da mutlak verilmesi gereken penaltı oldu! Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra ise tamamen direnci düşen, mücadele isteği ilk yarıya göre tamamen yok olan bir Trabzonspor vardı. Ondan sonra ise üstünlüğü F.Bahçe aldı. Sonuç; ortaya konan oyun, mücadele ne olursa olsun şu an ülke futbolunda konuşulması gereken en büyük olgu; iki takımlı bir ligde diğerlerinin ortaya koyacağı mücadelenin çok önemli olmadığı gerçeği! Değiştirebilir miyiz? Şu anki futbol ikliminde bunlar inanın çok zor. F.Bahçe'nin kazandığı penaltı, Trabzonspor'a verilse acaba nasıl bir tepki ya da yorum yapılırdı. Bunun sorgulanması gerekiyor." (Sabah)
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"KARADENİZ DEĞİL TALISCA FIRTINASI"
İBRAHİM YILDIZ: İkinci yarı Mourinho, yaptığı değişiklikle maçı çevirdi diyebiliriz. Orta sahada el freni görevi yapan Amrabat savunmaya çekildi. Talisca forvet arkasına alındı. Böyle olunca orta alan enerji kazandı. Talisca’nın kalitesi de kendini gösterdi. Arka arkaya attığı 3 gol Trabzonspor’u oyundan iyice düşürdü. İlk yarının üstün olan tarafı son bölümde fiziksel ve motivasyon olarak geriye düştü. Talisca, resmen krizi çözen oyuncu oldu. Tam bir anahtar oyuncuydu. Kaleyi gördüğünde vuruyor. Vurduğu topların ağlara gitmesi yüzde 99 gibi bir şey. Yalnız gol vuruşu becerisi yok. İyi paslar atıyor. Attığı gollerle Fenerbahçe’yi yarışın içerisinde tuttu. Bir de şu var. Mourinho ısrarla oynatmak istediği 3’lü savunmadan bu kez vazgeçti. 4’lüye döndü. Kupa maçında oynayan 7 oyuncuyu da oynatmayarak sürprizlerin adamı olduğunu da gösterdi açıkçası. (Habertürk)
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"BAKALIM BU YANGINI KİM SÖNDÜRECEK?"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Maçtaki format değişimi, üçlü'den dörtlüye dönüş, Ambarat'lı orta sahanın dikine ve çabuk oyunda çok eksik kalması, stopere geçmesiyle tamir edildi. Talisca sadece attığı goller ile değil, Trabzonspor'un öndeki baskısını kırmasındaki rol ile de önemliydi.Fred yine oyunun lideri oldu.Dört gole rağmen Uğurcan'ın kurtarışlarının da altını çizmemiz gerekir. Kostic'in tribüne gitmesi, İrfan Can Eğribayat'ın hastalanıp, kadroya girememesinden muhtemelen. 12 yabancı seçiminde Livakovic mecburiyeti getirdi. Performanslarının Mourinho'nun gelecek maç planlarına etkisi nasıl olacak?Performanslarla kazandı bu maçı, Fatih Tekke'nin planı gibi bir detay yoktu Fenerbahçe adına… Zirvede fark üçe düştü. Artık iki tesiste de "ateş" var. Bakalım bu "yangını" kim söndürecek." (Fotomaç)
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"GÖZLERİNDEN ALEV FIŞKIRIYORDU"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Fenerbahçe'ye gelirsek, ilk yarıda kötü oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Sanki şampiyonluğu istemiyormuş havasında mücadele ettiler. Ama ne olduysa soyunma odasında olmuş bence. Mourinho tarihi bir motivasyon konuşması yapmış olabilir. Çünkü ikinci yarıya çıkarken Fenerbahçeli oyuncuların gözlerinden adeta alev fışkırıyordu. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri 'eski gücünde değil' eleştirileri yapılan Talisca, adeta Trabzonspor maçını bekliyormuş. Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren adam oldu! Yönetimi de Mourinho'yu da adeta ipten aldı Talisca..." (Fotomaç)
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"AZİZ YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNDİ"
ENGİN VEREL: "Skordan bağımsız olarak söylüyorum. Mourinho sanırım kendini kovdurmak istiyor. Bir takımla bu kadar oynanır mı? Bu oyuncular eğer daha iyiyse neden bunlarla Galatasaray maçına çıkmadın, eğer Galatasaray maçına çıkanlar daha iyiyse neden onları oynatmadın. Bu atmosfer içinde soyunma odasına mağlup giden Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bir şeyleri değiştirmesi lazım. Yoksa hiç kimse sakin olamaz. Nitekim ikinci yarıda galiba soyunma odasına Aziz Yıldırım indi, rüzgar yüzde yüz tersine döndü." (Akşam)
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"AN İTİBARIYLA ŞAMPİYONLUĞA ORTAKLAR"
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, 2. yarı siyahla beyaz gibi farklıydı. Önce penaltı ile beraberliği sağladılar. Ardından Skriniar karambolde önüne düşen topa iyi vurdu. Ardından sahneye Talisca çıktı. Attığı gol jeneriklik. Belki de ligde yılın golü olacak. Anlatabilmek kolay değil. Sonuçta; ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe için şampiyonluk gitti mi diyorduk ama bugün itibarıyla şampiyonluğa ortaklar" (Sabah)
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