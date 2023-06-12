Ercan Güven/Milliyet: "Fenerbahçe sezonlar boyu özlediği, istediği, 'hasretinden başkanlar eskittiği' bir Kupa kazandı sonunda. Hem de son derece fiyakalı bir finalde, son derece fiyakalı bir futbolla. İki numara, miki numara! Sonuçta Türkiye Kupası’nı kazanana da “şampiyon” demiyorlar mı? Kimse küçümsemesin; 'keser/kesmez' polemiklerine girmesin. Dokuz yıldır o bile yoktu.
Adeta askeri bir disiplinle oynayan Fenerbahçe’ye finali kolay kazandıran taktik belliydi: Parola 'eskisi gibi' işaret 'Arda'... Müthiş çalım, adrese orta, şık asist ve milimetrik paslarıyla Arda…Artık lig bitti iş işten geçti ama Fenerbahçe önde baskılı oynadığında Arda takımın etkisini, karşı kaleye ulaşmasını, golcülerin topla buluşmasını en az ikiye katlıyor."