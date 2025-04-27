Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçını değerlendirdi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı değerlendirdi.
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"MOURINHO HEP TERSİNİ YAPIYOR"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo. Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım. Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım. Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor." (Sabah)
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"KADROYU FALA BAKARAK ÇIKARDI"
ERMAN TOROĞLU: "Mourinho bir kadro çıkardı ki yine herhalde fala baktı öyle çıkardı. Yahu televizyondaki arkadaşlara Mourinho şu ana kadar kaç kere aynı kadro ile çıkmış diye sordum. Cevap çok enteresan: 2 maç! Bu tip olay ancak sezon başı hazırlık maçlarında olabilir. Futbolcu denersin kim kimle daha iyi oynuyor. Kim taktiği daha iyi uyguluyor gibi. Futbolcular ne A kadar çok birbirleriyle oynarlarsa o kadar çok birbirlerini tanırlar ve başarılı olurlar. Ama maalesef Mourinho bunu yapmıyor ve 'Teknik direktör benim. Seyirci dahil basın dahil benden daha iyi biliyor' diye bir de kinayeli konuşuyor." (Sözcü)
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"MOURINHO ŞAŞIRTTI, HAKEM ÇUVALLADI"
İBRAHİM YILDIZ: İlk yarıdaki oyuncuların psikolojisi sezon bitmiş şeklindeydi. İkinci yarı motivasyon, farklı oyunu getirdi. Bu sonuç sezon sonuna kadar şampiyonluk kovalanacak izlenimi verdi. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiasının sürdüğü bir gerçek. Şurası da bir gerçek ki, Fenerbahçe hızlı oynadığında gol atmak sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü, elde çok kaliteli oyuncuları var. Maça damga vuranlar ise hakemlerdi. Sahadaki ve VAR’daki hakemler. Fenerbahçe’nin verilmeyen penaltıları, gereksiz sarı kartlar dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler 3 puan almasa başka şeyler konuşulacaktı. Hakemler kötüydü. Art niyetliler demek istemiyorum. Dzeko’ya yapılan iki faul net penaltıydı. Gaziantep’in attığı gol öncesi penaltı verilse, sonuç çok farklı olabilirdi. Ne yazık ki, sezonun bitimine az bir süre kalmasına rağmen hakemlerin yanlışları sürüyor. (Habertürk)
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"EDIN DZEKO, LİDERLİK NEYMİŞ GÖSTERDİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "İyi oyuncu ile "Büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko... Abide sezonunda, liderlik neymiş onu da gösterdi. Sekiz rotasyon var Mourinho'nun kadrosunda ama sahaya çıkan isimlerden hiçbiri için "Neden?" diyemiyorsunuz. Ustaların rahat nefes almasını sağlayacak orta saha performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu; Fred, Szymanski, İsmail üçlüsünü bir beraber görsek, "özel biri"ni de tekrar futbolun içine çeksek." (Sabah)
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"F.BAHÇELİ OYUNCULARIN AKLI SAHADA DEĞİLDİ"
ENGİN VEREL: "Sarı-Lacivertli futbolcuların aklı sahada değildi sanki. Özellikle yerli isimler. İsmail Yüksek korkunç bir oyun sergiledi, Milli Takım'da izlettiği oyundan eser yok Fener'de. Sistemin 3'lü mü 4'lü mü belirsiz. Son 5 maçta ilk golü yiyen Fenerbahçe olması tesadüf değilmiş, Antep'te de bunu gördük. Yine ilk yarıyı çöpe atıp ikinci yarı dönen klasik bir Mourinho. Sezon sonuna doğru yeni sistem arayışlarına girmişken hazır; maçı erken koparmayı, daha güvenli bir savunma anlayışı ve son dakikaları daha iyi oynayan bir takım izletme üzerine çalışma da yapın!" (Akşam)
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"GAZI KAÇMIŞ GAZOZ GİBİ OYNADILAR"
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, ama öyle ama böyle rakibini takip etmeye devam ediyor. İlk yarıya bakıyoruz, felaket bir F.Bahçe. Ne yaptığını bilmeyen, gazı kaçmış bir gazoz gibi oynadılar ve üstelik ilk yarıyı da 1-0 geride kapattılar. Bu devrede F.Bahçe orta sahada bir top kaybetti, pas kısa düştü ve Gaziantep, Skriniar'a da çarpan topla öne geçiverdi. İlk yarı bittiğinde hemen herkes 'F.Bahçe galiba bu maçı kazanamayacak' gibi bir kanıya varmışken ikinci yarıda F.Bahçe kıpırdanmaya başladı." (Sabah)
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"İSMAİL - EN NESYRI DEĞİŞİKLİĞİ YARADI"
İLKER YAĞCIOĞLU: "İkinci devrenin başında İsmail- En Nesyri değişikliği ve büyük bir ihtimalle soyunma odasındaki konuşmaların ardından ikinci yarıda daha istekli daha yüksek tempoda oynayan ve daha fazla üreten bir Fenerbahçe izledik. İlerlemiş yaşına rağmen Dzeko, yine birçok pozisyonda takımın hücumdaki en büyük gücüydü. Kostic, oyunda kaldığı müddetçe hücuma son derece iyi destek verdi. Geçen hafta oyuncu değişikliklerinde hata yapan Mourinho, bu haftaki dokunuşlarıyla bu kritik maçta takımını 3 puana ulaştırmayı başardı." (TAKVİM)
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