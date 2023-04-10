UĞUR MELEKE: MUTSUZLARA FISILDAYAN ADAM
Şenol Güneş için sporcunun yaşı fark etmiyor, potansiyeline inanıyorsa onu zirveye çıkarıyor. Şenol Güneş’in kariyeri düşüşe geçenlere, mutsuzlara, gençlere-yaşlılara, yerlilere-yabancılara dokunuşları Burak’la sınırlı kalmadı, onlarca farklı isimle devam etti. Trabzon’da Engin, Umut, Beşiktaş’ta Cenk, Babel, Gomez... Şu sıralarda yine Mert, Redmond ve Aboubakar gibilerle devam ediyor mutsuzlara fısıldamaya kurt teknik adam. Onun için sporcunun yaşı, pozisyonu ya da pasaportu fark etmiyor. Bir futbolcunun potansiyeline inanıyorsa, onu toparlayıp zirveye çıkarmakta usta adeta.