ERMAN TOROĞLU: BAKALIM LALE ORTA KONUŞACAK MI?

Dakika 44, Beşiktaş hücum ediyor. Aboubakar ile rakibi depar atıyor, bir şeyler oluyor, Giresunlu oyuncu yerde kalıyor ve pozisyonun devamı gol oluyor. Maalesef TV başında ne olduğunu merakla bekliyoruz ama kameralar saçma sapan şeyleri gösteriyor. O pozisyon sosyal medyaya düşüyor. Aboubakar rakibine tokat mı yumruk mu geçiriyor. Bu pozisyon niye gelmez? Bunun başka açıları da vardır. İşte bunlar olunca insanın midesi bulanıyor. Herkes zaten öküz altında bir buzağı arıyor ama bırakın öküz altındaki buzağıyı koskoca öküz gibi pozisyonları göstermiyorlar. Sonra da milleti birbirine kırdırıyorlar. Eğer büyütülmüş gibi olan pozisyon doğruysa, Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerekir. Hakem hücuma kalkıyor ve pozisyonu göremeyebilir ama VAR'ın bunu yüzde yüz göstermesi gerekirdi. Çünkü sıralamaya tesir edecek bu. Bakalım Lale Orta açıklama yapacak mı? Oranın da çivisi çıktığı için devamlı açıklama yapmaları gerekir. (SABAH)