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Spor Toto 1. Lig play-off finali, Manisa'da oynanacak

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ve Bodrumspor arasında oynanacak play-off final karşılaşmasının Manisa'da oynanacağı açıkladı

Giriş: 05.06.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto 1. Lig play-off finali, Manisa'da oynanacak
HABERTURK.COM / Ajanslar

Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final müsabakasının Manisa'da oynanacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamada, Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki müsabaka, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, dün sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenmişti. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olmuştu.

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