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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi! - haberler

        Bağcılar'da spor salonuna 4. kez düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        İstanbul Bağcılar'da bir spor salonuna son 3 aydan 4 kez silahlı saldırı düzenlendi. Son olayın önceki gün meydana geldiği saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı. Dehşette ise saldırganların motosikletle gelip ateş açtıkları anlar görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:25
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        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
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        Bağcılar'da temmuz ayında 3 kez silahlı saldırı düzenlenen spor salonuna yönelik dördüncü saldırıda yaralanan iş yeri çalışanı ile müşterinin tedavisi sürüyor, gözaltına alınan 2 motosikletli şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'de Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki spor salonunun önüne motosikletle gelen siyah giyimli ve kasklı 2 şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı.

        Saldırıda salonda çalışan Olbay Ç. bacağından, müşterilerden Emir T. ise topuğundan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.C.Ö. ve H.T'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        BİR AYDA 3 KEZ SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞ

        Polis ekiplerince yapılan araştırmada salonun ortaklarından biri ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle 8 Temmuz, 10 Temmuz ve 27 Temmuz'da olmak üzere aynı iş yerine 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.

        Camları kırılan ve hasar meydana gelen spor salonuna yönelik saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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