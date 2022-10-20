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Spor ayakkabısının bu özelliğini biliyor musunuz? En üstteki delik bakın ne işe yarıyormuş!

Spor ayakkabısının en üstünde bulunan gizemli delik ne işe yarıyor?

Hemen hemen her spor ayakkabısının en üst bölümünde bir delik bulunuyor. Özellikle koşu ayakkabılarında bu ekstra deliği sıklıkla görüyoruz. Bu küçük deliğin ne işe yaradığını anlayınca kullanmaya başlayacağınıza eminiz...

Giriş: 20.10.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Peki bu delik aslında ne işe yarıyor, kullanım ve üretim amacı ne? Aslında bu küçük delik yere düşüp sakatlanmamamız için düşünmüş bir detay.

  • TOPUK KİLİDİ GÖREVİ GÖRÜYOR

    İşte bu spor ayakkabı deliğine “Topuk kilidi” veya “Bağ kilidi” deniyor.  Pek fazla kullanılmayan ekstra bağcık deliği koşu esnasında topuğun ayakkabı içerisinde sabitlenmesini sağlıyor. Bu sayede ayak topuğu ayakkabı içinde kaymıyor ve sakatlıkların önüne geçilmiş oluyor.

  • NASIL BAĞLANIR?

    Üst bölümde yer alan bağcık deliğinin bağlanma şeklide biraz farklı. Bağlamak için iki taraftan deliklerden ipi ayakkabı diline bakacak şekilde geçirin. Geçirirken iplerin yarısı oval bir biçimde dışarıda kalmalıdır. 

  • Daha sonra bağcıkların uç kısımlarını bu oval boşluklardan geçirin ve bağlayın. Üzerine normal bağcık şeklini yaparak ayakkabınızı kilitleyebilirsiniz.

  • Bu sayede koşu yaparken ayakkabı içerisinde ayaklarınız kaymaz ve tehlikelerin önüne geçmiş olursunuz.

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