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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan sosyal medya borsacısına 3.9 milyon TL ceza - Borsa Haberleri

        SPK'dan sosyal medya borsacısına 3.9 milyon TL ceza

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya üzerinden borsa tavsiyeleri veren ve sonra mülkiyetinde bulunan hisseleri sattığı tespit edilen Halil İbrahim Babadağı'na 3 milyon 892 bin 770 TL para cezası kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:29
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        SPK'dan sosyal medya borsacısına ceza
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada borsada işlem tavsiyesi veren hesapları incelemeye devam ediyor.

        Kurul son aldığı kararla, sosyal medya üzerinden al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan hisseleri sattığı tespit edilen Halil İbrahim Babadağı'na 3 milyon 892 bin 770 TL para cezası kesti.

        Babadağı'n, Oyak Çimento Fabrikaları, Martı Otel İşletmeleri, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tureks Turizm Taşımacılık, Petkim Petrokimya Holding, Galata Wind Enerji, Karsan Otomotiv ve Aksa Enerji paylarını satması nedeniyle söz konusu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

        Babadağı'n, 'Borsa'nın İzinden' isimli sosyal medya hesabı üzerinden, borsa konusunda çeşitli eğitimler verdiği öğrenildi.

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