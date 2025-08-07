Habertürk
        Haberler Dünyadan Spice Girls üyesi Mel C'nin 51 yaş fitliği - magazin haberleri

        Spice Girls üyesi Mel C'nin 51 yaş fitliği

        Spice Girls grubunun üyelerinden Mel C, sevgilisiyle çıktığı Ibiza tatilinde, fit görünümüyle kendine hayran bıraktı

        Giriş: 07.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:43
        Spice Girls üyelerinden 'Mel C' adıyla tanınan Melanie Chisholm, erkek arkadaşı Chris Dingwall ile tatilde görüntülendi.

        Arkadaş grubuyla İspanya'nın Ibiza bölgesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran 51 yaşındaki İngiliz şarkıcı, fit vücuduyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, özellikle sıkı karın kaslarıyla kendine hayran bıraktı.

        Yıllara meydan okuyan Mel C, Avustralyalı oyuncu sevgilisiyle zaman zaman birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.

        Mel C, arkadaş grubuyla tekne gezisi esnasında kendini denize atlayarak tatilin tadını çıkardı.

        Mel B (Melanie Brown), Mel C (Melanie Chisholm), Emma Bunton, Geri Halliwell ve Victoria Beckham'dan oluşan Spice Girls grubu 1994'te kuruldu

        #Mel C
        #Spice Girls
        #tatil

