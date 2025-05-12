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        Haberler Dünyadan Spice Girls'ün yıllar sonra yeniden bir araya gelmesinin altında yatan esas neden ortaya çıktı - magazin haberleri

        Spice Girls'ün yıllar sonra yeniden bir araya gelmesinin altında yatan esas neden ortaya çıktı

        Spice Girls'ün Victoria Beckham'sız da olsa yeniden bir araya gelerek turneye çıkma planının altından boşanma tazminatı ödemesi çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:07
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        Altından yüklü boşanma tazminatı çıktı
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        Spice Girls'ün 1990'lı yıllarda menajerliğini üstlenen Simon Fuller'ın 200 milyon sterlinlik büyük bir boşanma tazminatıyla karşı karşıya kalacağı ve grubun yeniden bir araya gelmesinin arkasındaki nedenin kendisi olduğu konuşuluyor.

        Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B (Melanie Brown) ve Mel C'nin (Melanie Chisholm), grubun 30'uncu yıl dönümleri için yeniden bir araya gelmeye hazır oldukları ve gizlice bir dünya turnesi planladıkları biliniyor. Ancak müziği bıraktıktan sonra hayatına moda tasarımcısı olarak devam eden ve büyük bir marka yaratan Victoria Beckham onlara katılmayacak.

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        Spice Girls üyelerine yakın kaynaklar, Victoria Beckham'ın kendini neredeyse tamamen grubun dışında tuttuğunu, ancak yine de bir tür avatar görünümü veya özel olarak tek bir seferlik katılım gerçekleştirebileceğini belirtti.

        The Sun'ın haberine göre, 64 yaşındaki müzik menajeri Simon Fuller, eşi Natalie Swinston'dan ayrılmasının büyük faturalarını ödemeye yardımcı olma umuduyla grupla yeniden bir araya gelmek için görüşmelerde bulundu.

        Spice Girls'ün yaratıcısı olarak tanınan menajer, eşinin boşanma davası açmasının ardından 450 milyon sterlinlik serveti için büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak; "Bu, Simon'ın Spice Girls'ü tekrar bir araya getirme ve kazançlı bir para kazandıran turne için yola çıkma arzusunu çok iyi açıklıyor" ifadesini kullandı.

        2000'de dağılmasının ardından Spice Girls'ün yeniden bir araya gelmesi zaman zaman gündemde yerini alırken, grup 2012'de Londra Olimpiyatları'nın kapanış töreninde eksiksiz olarak sahne almıştı. 2020'de ise Victoria Beckham olmadan dünya turnesi düzenlemişti.

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        #Spice Girls
        #Victoria Beckham
        #müzik
        #boşanma
        #boşanma tazminatı

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