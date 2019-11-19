Spekülatif ne demek, nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SPEKÜLATİF TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, spekülatif şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "spekulatif, speklatif" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "spekülatif "dir.

'SPEKÜLATİF'İN KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen spekülatif; "Saptırıcı, kurgusal" anlamlarında kullanılmaktadır.